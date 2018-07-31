Форвард «Спартака» вернулся в общую группу перед дерби с «Локомотивом»

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Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии дерби с «Локомотивом», сообщает «Советский спорт».

Как информирует официальный сайт красно-белых, с сегодняшнего дня 31-летний бразильский форвард работает без ограничений.

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Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 4 августа на стадионе «железнодорожников».

В минувшем сезоне Адриано провел 25 матчей за красно-белых, в которых забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» рассчитывает на Гжегожа Крыховяка в матче со «Спартаком».