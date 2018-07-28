Капитан «Монако» поприветствовал Головина на русском языке
Капитан «Монако» Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды Александра Головина на русском языке, сообщает Sport24.
Видео приветствия опубликовано на официальной странице французского клуба в твиттере.
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«Доброе утро!» — сказал Фалькао на русском языке.
После этого колумбиец на английском обратился к Головину: «Добро пожаловать! Все нормально?»
«Да», — ответил российский футболист.
Ранее сообщалось, что Головин перешел в «Монако».
���� Quand tu es accueilli pour ton 1er jour par le capitaine @FALCAO... #WelcomeToMonaco ���� pic.twitter.com/OIDyS9kg7v— AS Monaco ���� (@AS_Monaco) 28 июля 2018 г.