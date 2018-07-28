В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии травмированного полузащитника Алана Дзагоев, передает ТАСС.
28-летний хавбек получил повреждение на 13-й минуте матча Олимп Суперкубка России против «Локомотива» и был заменен.
По словам наставника красно-синих, у Дзагоева повреждена икроножная мышца.
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«У Дзагоева травма икроножной мышцы. Сроки восстановления будут известны завтра», — сказал он.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал обладателем Олимп Суперкубка России.