«Локомотив» награжден золотыми медалями чемпионата России по футболу

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Игроки и персонал московского «Локомотива» получили золотые медали чемпионата России сезона-2017/18, сообщает ТАСС.

Награждение состоялось на стадионе красно-зеленых в Москве во время встречи с болельщиками. Мероприятие посетили около 3 тысяч человек. Медали вручили исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и генеральный директор московского клуба Илья Геркус.

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«От лица всех железнодорожников поздравляю команду с заслуженной победой в прошедшем сезоне, «Локомотив» завоевал чемпионский титул третий раз в истории, мы очень вами гордимся, спасибо игрокам за дух, индивидуальный уровень подготовки. Мы обыграли все сильнейшие команды чемпионата России, золотой мяч был забит в игре с «Зенитом» — пример боевого духа и воли к победе до последних минут», — сказал Белозеров.

«Локомотив» в прошлом сезоне впервые за 14 лет стал чемпионом России. Второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Ранее тренер «Локомотива» рассказал о новичках команды.