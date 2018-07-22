Головкин поддержал Гассиева после поражение от Усика

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин поддержал россиянина Мурата Гассиева после поражения в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) от украинца Александра Усика, сообщает ТАСС.

По окончании встречи Головкин, который тренируется вместе с россиянином тренируется в США, подошел к проигравшему и обнял его, порекомендовав сильно не расстраиваться.

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31-летний представитель Украины победой под Гассиевым обеспечил себе титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Петр Порошенко поздравил Усика с победой над россиянином Гассиевым.