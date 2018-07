Бывший директор банка Ротшильдов стал президентом «Милана»

Паоло Скарони, известный по своей деятельности в банке Ротшильдов и нефтегазовой компании Eni, утвержден в должности президента итальянского «Милана», сообщает Sport24.

Итальянский бизнесмен сменил на посту китайского предпринимателя Ли Юнхуна, который был уволен по итогам совета директоров, состоявшегося утром 21 июля. Причиной стала невозможность бывшего президента «россонери» расплатиться с долгами.

Также покинул клуб Марко Фассоне, проработавший генеральным директором «Милана» чуть больше года.

Ранее CAS отменил решение УЕФА об отстранении «Милана» от участия в еврокубках.

Paolo Scaroni has been named new Milan President by #Eliott today.#ACMilan pic.twitter.com/OXIsJllUqx