Кержаков посоветовал Кокорину «завязывать» с бургерами

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Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков вступил в шутливую переписку с форвардами петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой и Александром Кокориным, сообщает «Советский спорт».

Кержаков прокомментировал запись Кокорина в инстаграме на фоне Пизанской башни.

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«Дзю, передай Параське, чтобы завязывал с бургерами», — написал он.

Кокорин ответил своему бывшему одноклубнику.

«Корнишон, я же к камере на метр ближе, у нас задача, чтобы Артемий был красив», — сказал форвард.

Ранее Дзюба и Дэдпул записали обращение к Кокорину.