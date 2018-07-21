Кержаков посоветовал Кокорину «завязывать» с бургерами
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков вступил в шутливую переписку с форвардами петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой и Александром Кокориным, сообщает «Советский спорт».
Кержаков прокомментировал запись Кокорина в инстаграме на фоне Пизанской башни.
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«Дзю, передай Параське, чтобы завязывал с бургерами», — написал он.
Кокорин ответил своему бывшему одноклубнику.
«Корнишон, я же к камере на метр ближе, у нас задача, чтобы Артемий был красив», — сказал форвард.
Ранее Дзюба и Дэдпул записали обращение к Кокорину.