Пьянич прокомментировал переход Роналду в «Ювентус»
Полузащитник итальянского «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб, передает «Советский спорт».
«Роналду — отличное приобретение, великий игрок. Рад, что он оказался в «Ювентусе», — цитирует слова хавбека Sky Sport Italia.
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Нападающий сборной Португалии перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» за €112 млн.
По информации СМИ, Пьянич может покинуть команду за €80 млн. Полузащитник попал в сферу интересов «Барселоны», мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет приобрести игрока «Ювентуса».