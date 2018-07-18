Мадуро заявил о «победе Африки» на ЧМ-2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что настоящим победителем чемпионата мира по футболу-2018 стала Африка, а не Франция, передает ABC.

Мадуро связывает победу сборной Франции с миграцией африканцев, которая и позволила взять Кубок мира.

«Выиграла команда Франции, хотя она была похожа на команду Африки. На самом деле выиграла Африка, африканские мигранты, которые приехали во Францию», — сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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Мадуро также призвал Европу покончить с расизмом и дискриминацией в отношении африканских мигрантов. Заявление венесуэльского лидера во Франции встретили с негодованием.

Председатель французской партии «Союз демократов и независимых» Жан-Кристоф Лагард обвинил Мадуро в подстрекательстве к расовой ненависти. Лагард добавил, что Мадуро не знает Францию и «плохо обращается со своей страной».

Чемпионат мира по футболу в 2018 году прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что сборная Франции прибыла в Париж после победы на ЧМ-2018.