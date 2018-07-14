Суд отклонил групповой иск бывших игроков НХЛ к лиге

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Федеральный судья отклонил групповой иск бывших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к организации, сообщает «Советский спорт».

По информации NBC Sports, более 100 бывших игроков НХЛ пять лет назад обвинили лигу в недостаточном уровне мониторинга травм головы и поощрении силовой игры. По их мнению, все это вытекало в хронические заболевания головы, от которых большинство из них страдало.

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Последнее заседание по делу состоялось в марте, однако спустя четыре месяца суд счел все предъявленные обвинения недостаточными и отклонил иск. Сообщается, что вся группа истцов подаст апелляцию. В случае ее отклонения они готовы продолжить добиваться своего через суд в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что американский журналист призывает клубы НХЛ не подписывать контракт с Войновым.