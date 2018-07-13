Кафельников раскритиковал игрока «Спартака» за желание играть в «Милане»

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Знаменитый российский теннисист и футбольный болельщик Евгений Кафельников подверг жесткой критике защитника московского «Спартака» Илью Кутепова, передает «Советский спорт».

Накануне футболист сборной России заявил, что хотел бы выступать за «Милан», что разозлило теннисиста.

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«Они там все, что ли, после чемпионата мира? «Милан» ему подавай. Должен судьбе благодарен быть, что за великий «Спартак» играет!» — написал спортсмен в своем твиттере.

На чемпионате мира — 2018 Кутепов принял участие в пяти матчах и отметился одной голевой передачей.