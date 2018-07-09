Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде
Канадско-американский инженер, миллиардер и основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск сообщил о старте испытаний мини-субмарин, которые будут предназначены для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде, передает «Советский спорт».
В свой официальный аккаунт в твиттере Маск выложил фотографию во время испытаний.
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«Проводим подводные испытания в Лос-Анджелесе», — написал он.
Экстренные службы Таиланд в данный момент проводят спасательную операцию по освобождению юношеской футбольной команды из затопленной пещеры, где они провели уже более двух недель.
Ранее сообщалось, что четверых спасенных из тайской пещеры детей доставили в больницу.
Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D— Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.