Сборная России сыграет в красных футболках против Египта на ЧМ-2018

Сборная России сыграет в красных футболках против Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

Как передает официальный твиттер команды, голкипер сыграет в зеленой форме.

Национальная команда России сразится с египтянами 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА объяснил неудачи фаворитов на ЧМ-2018.