Сборная России сыграет в красных футболках против Египта на ЧМ-2018
Сборная России сыграет в красных футболках против Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.
Как передает официальный твиттер команды, голкипер сыграет в зеленой форме.
Национальная команда России сразится с египтянами 19 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА объяснил неудачи фаворитов на ЧМ-2018.
Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь - в зелёном. pic.twitter.com/ltET7jWmtu— Сборная России (@TeamRussia) 18 июня 2018 г.