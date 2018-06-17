Футболисты «Барселоны» восхищены игрой Головина
Футболисты каталонской «Барселоны» восхищены игрой полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина, передает «Советский спорт».
По информации Don Balon, игроки были поражены выступлением Головина в матче открытия чемпионата мира в России с Саудовской Аравией. В групповом чате мессенджера WhatsApp футболисты предположили, что 22-летний хавбек сможет заменить в «Барселоне» Серхио Бускетса.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» намерен перехватить Головина у туринского «Ювентуса».