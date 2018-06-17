Сбивший пешеходов в Москве таксист утверждает, что перепутал педали
Въехавший в пешеходов в центре Москвы таксист заявил, что перед происшествием он не спал около 20 часов, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт ГУ МВД по Москве, водитель отметил, что инцидент произошел в результате того, что он перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза, когда хотел пропустить пешехода на дороге.
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Причину бегства таксист объяснил тем, что испугался расправы.
По словам водителя, права у него с 2013 года, а в Москве он работает в течение месяца.
Ранее было опубликовано видео наезда автомобиля такси на пешеходов в центре Москвы.