Черчесов признался, что не слышал песню Слепакова

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не слышал песню шоумена Семена Слепакова, передает «Спорт-Экспресс».

«Не буду врать, песню я не слышал, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал специалист.

Полузащитник национальной команды и московского «Спартака» Александр Самедов также не нашел времени для прослушивания записи.

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«Я тоже не слышал. Возможно, после чемпионата мира послушаю», — заявил футболист.

Сборная России в матче открытия сыграет с Саудовской Аравией. Встреча состоится 14 июня.

Ранее стало известно имя нового главного тренера сборной Испании.