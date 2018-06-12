Аршавин был согласен вернуться в сборную России

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, предлагали ли ему вернуться в национальную команду, передает Sport24.

«Мне не предлагали возобновить карьеру в сборной. Если бы позвали, я бы согласился. Но, наверное, это была бы очень слабая сборная, если бы в нее вызывали 37-летнего меня», — сказал футболист.

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Вопрос о том, справедливо ли сегодняшнюю сборную считают самой слабой за всю историю, хавбека не удивил.

«По-моему, так говорят на протяжении всей моей карьеры. Так что для меня это не удивительно», — заключил Аршавин.

37-летний Аршавин, который ныне выступает за казахстанский «Кайрат», защищал цвета национальной команды с 2002 по 2012 год.

Ранее Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира — 2018.