Сборная Хорватии провела первую тренировку в России с местными детьми

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Сборная Хорватии по футболу провела открытую тренировку на стадионе «Рощино-Арена», который находится недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Советский спорт».

На тренировке присутствовало 500 человек, а игроки привлекли к занятиям учеников местной футбольной школы.

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В составе хорватской команды на мундиаль прибыли звездные полузащитники Лука Модрич, Иван Ракитич и Марко Ковачич, выступающие в чемпионате Испании. Также прилетел и защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

На групповом этапе мирового первенства Хорватия сыграет с командами Нигерии, Аргентины и Исландии.

Ранее сообщалось, что хорваты расположатся на базе отдыха «Лесная рапсодия» в поселке Ильичево Выборгского района.