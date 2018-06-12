Сборная Хорватии провела первую тренировку в России с местными детьми
Сборная Хорватии по футболу провела открытую тренировку на стадионе «Рощино-Арена», который находится недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Советский спорт».
На тренировке присутствовало 500 человек, а игроки привлекли к занятиям учеников местной футбольной школы.
В составе хорватской команды на мундиаль прибыли звездные полузащитники Лука Модрич, Иван Ракитич и Марко Ковачич, выступающие в чемпионате Испании. Также прилетел и защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.
На групповом этапе мирового первенства Хорватия сыграет с командами Нигерии, Аргентины и Исландии.
Ранее сообщалось, что хорваты расположатся на базе отдыха «Лесная рапсодия» в поселке Ильичево Выборгского района.
Хорваты устроили первую тренировку с местными детьми! Очень круто! #CRO pic.twitter.com/BLPRJwhXde— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 11 июня 2018 г.