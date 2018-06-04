Серена Уильямс объяснила свой отказ от матча с Шараповой
Американская теннисистка Серена Уильямс объявила на пресс-конференции о том, что не будет играть с россиянкой Марией Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».
«К сожалению, у меня возникли проблемы с грудной мышцей. Я физически не могу подавать, в таком состоянии невозможно играть», — заявила Уильямс.
Американка также выразила свое сожаление вынужденным отказом от поединка.
«Вчера в парном матче я перепробовала разные средства, но они не помогли. Я крайне разочарована.
Я отдала слишком много времени ради этого, вместо того, чтобы провести его со своей семьей. Мне сложно в данной ситуации.
Мне нравится играть с Марией. Ради таких матчей я играю. Я очень разочарована, но я дала себе слово, что если я не буду готова хотя бы на 50%, то не буду выходить на корт», — отметила она.
Ранее сестры Серена и Винус Уильямс проиграли в третьем круге Открытого чемпионата Франции и завершили свое выступление на турнире в парном разряде.