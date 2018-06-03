Роналду будет пользоваться услугами десантника и бойца MMA на ЧМ-2018
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду нанял в охранники бойца смешанных боевых искусств (ММА) Гонсало Сальгадо и бывшего десантника Нуно Марекоса, сообщает «Советский спорт».
По информации Mirror, Марекос и Сальгадо будут охранять португальца во время чемпионата мира — 2018, который пройдет в России.
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Отмечается, что Марекос уже обеспечивал безопасность форварда на финале Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве.
В рамках группового этапа предстоящего мирового первенства Португалия встретится с командами Испании, Марокко и Ирана.
Ранее сообщалось, что легенду сборной Нигерии ограбили по дороге в Калининград.