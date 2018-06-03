Союз биатлонистов России вновь не восстановлен в своих правах
Международный союз биатлонистов (IBU) перенес оглашение решения по вопросу полного восстановления Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.
Об этом говорится в пресс-релизе организации.
«Исполком IBU обсудил ситуацию с Союзом биатлонистов России, признав избрание нового правления СБР. Исполком IBU с уважением относится к усилиям и новой структуре СБР. Однако решение о полном восстановлении СБР было передано на рассмотрение конгресса IBU 2018 года», — гласит заявление.
Реклама
В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами.
Конгресс, на котором станет ясно будущее СБР, пройдет в хорватском Порече 5-9 сентября.
Ранее новый глава СБР озвучил главные проблемы в российском биатлоне.