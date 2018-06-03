Смолов и Дзюба вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов и форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба включены в окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Состав сборной России:

Вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);

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Защитники - Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (оба - ЦСКА);

Полузащитники - Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

Нападающие - Артем Дзюба («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Из расширенного состава в список не вошли вратарь Сослан Джанаев («Рубин»), защитники Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), полузащитник Александр Ташаев («Динамо»), нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

Мундиаль стартует в России 14 июня. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Ранее Смолов поделился радостью от возвращения Дзюбы в сборную.