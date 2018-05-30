Мать Роналду хочет увидеть сына в «Манчестер Юнайтед»

Мать форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду Долореш Авейру хочет увидеть сына в английском клубе «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».

«Мне нравится Париж. Я люблю посещать Францию, ведь здесь все очень хорошо относятся ко мне. Если говорить откровенно, я не буду возражать переходу сына в «ПСЖ», но я бы предпочла, чтобы он вернулся в «Манчестер Юнайтед», — передает слова Авейру AS.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду может сесть в тюрьму на восемь лет.