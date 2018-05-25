Медведева сфотографировалась в обнимку с американским фигуристом

Российская фигуристка Евгения Медведева сфотографировалась с известным американцем Джонни Вейром. Об этом сообщает «Советский спорт».

Фотография опубликована в Stories у Медведевой, а также размещена в инстаграме у 33-летнего спортсмена.

«Репетиции с королевой!» — написал Вейр.

Реклама

На данный момент Медведева готовится к выступлению в ледовом шоу «Heroes & Future», которое состоится 8-10 июня в японском Нагано.

18-летняя россиянка является обладательницей серебряной медали Олимпийских игр 2018 года, завоеванной в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Медведева заняла 22-е место в рейтинге самых популярных спортсменок 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN.