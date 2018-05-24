Украинский футболист погиб в боях под Донецком

Бывший футболист донецкого «Металлурга» Андрей Маслов погиб во время боевых действий у поселка Южное в Донецкой области, сообщает «Sportarena».

Отмечается, что Маслов, ушедший в вооруженные силы в 2014 году, умер 21 мая.

Реклама

Экс-футболист выступал за «Металлург-2», «Харьков-2», «Горняк Спорт» и «Олком». Профессиональную карьеру Маслов завершил в 2009 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил донецкий «Шахтер» с победой в чемпионате страны по футболу.