«Арсенал» объявил о назначении Эмери на пост главного тренера

Наставнику «Севильи» Эмери первый тайм пришелся не по вкусу reuters

Испанский специалист Унаи Эмери возглавил лондонский «Арсенал», сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальный твиттер «канониров».

«Новый рассвет. Новая эра. Новая глава», — гласит запись.

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер, проведя в клубе 22 года, покинул команду по окончании сезона.

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46-летний Эмери известен работой с такими клубами, как «Севилья», «Валенсия» и московский «Спартак». В завершившемся сезоне-2017/18 испанец тренировал французский «ПСЖ», с которым стал чемпионом внутреннего первенства, а также завоевал Кубок Франции и Кубок французской лиги. По окончании сезона его контракт с парижанами истек, руководство клуба предпочло не продлевать соглашение.

Ранее Унаи Эмери назвал системообразующих футболистов «Арсенала».