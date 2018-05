«Арсенал» объявил о назначении Эмери на пост главного тренера

Испанский специалист Унаи Эмери возглавил лондонский «Арсенал», сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальный твиттер «канониров».

«Новый рассвет. Новая эра. Новая глава», — гласит запись.

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер, проведя в клубе 22 года, покинул команду по окончании сезона.

Реклама

46-летний Эмери известен работой с такими клубами, как «Севилья», «Валенсия» и московский «Спартак». В завершившемся сезоне-2017/18 испанец тренировал французский «ПСЖ», с которым стал чемпионом внутреннего первенства, а также завоевал Кубок Франции и Кубок французской лиги. По окончании сезона его контракт с парижанами истек, руководство клуба предпочло не продлевать соглашение.

Ранее Унаи Эмери назвал системообразующих футболистов «Арсенала».

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl