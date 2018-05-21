В окружении Абрамовича объяснили причину проблемы с получением визы

Представители российского бизнесмена, владельца английского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича ответил на вопрос о том, что инвестору отказали в продлении британской визы.

«Это его личное дело. Мы это не комментируем», — цитирует функционера и представителя компании, которая управляет инвестициями российского бизнесмена Джона Манна ТАСС.

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Ранее СМИ сообщили о том, что Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора.

Из-за этого 51-летний бизнесмен пропустил финальный матч Кубка Англии, в котором его клуб «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Отмечается, что предыдущая виза истекла у Абрамовича более трех недель назад.