В Англии выбрали лучший гол сезона
Гол полузащитника «Саутгемптона» Софиана Буфаля в ворота «Вест Бромвич Альбион» в матче 9-го тура чемпионата Англии признан лучшим в сезоне-2017/18, сообщает «Советский спорт».
Марокканский футболист получил мяч на своей половине поля, а затем дошел до штрафной площади соперника и отправил мяч в нижний дальний угол ворот. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Саутгемптона».
Ранее поклонники лондонского «Арсенала» признали полузащитника Аарона Рэмси лучшим игроком команды в сезоне-2017/18.
What a run, what a finish! ��@sosoboufal19's solo stunner is your @carling Goal of the Season#PLAwards pic.twitter.com/RpZwUwG4aa— Premier League (@premierleague) 20 мая 2018 г.