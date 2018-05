В Англии выбрали лучший гол сезона

Гол полузащитника «Саутгемптона» Софиана Буфаля в ворота «Вест Бромвич Альбион» в матче 9-го тура чемпионата Англии признан лучшим в сезоне-2017/18, сообщает «Советский спорт».

Марокканский футболист получил мяч на своей половине поля, а затем дошел до штрафной площади соперника и отправил мяч в нижний дальний угол ворот. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Саутгемптона».

Ранее поклонники лондонского «Арсенала» признали полузащитника Аарона Рэмси лучшим игроком команды в сезоне-2017/18.

What a run, what a finish! @sosoboufal19's solo stunner is your @carling Goal of the Season#PLAwards pic.twitter.com/RpZwUwG4aa