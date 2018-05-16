Олимпийский чемпион громко покинул Союз биатлонистов России

Александр Тихонов РИА

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объявил об уходе из правления Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.

«Я больше не собираюсь работать в СБР, у меня были предложения, но я отказался. Могу быть советником, если президентом станет Владимир Драчев, но больше никаких официальных дел. Надоело. Хочу сказать до свидания биатлону, до свидания прессе», — заявил Тихонов во время презентации Драчева.

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Тихонов возглавлял СБР с 1996 по 2008 год, с 2008 по 2010 год он занимал пост вице-президента организации. С 2001 по 2009 год Тихонов был вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее сообщалось, что Владимир Драчев, претендующий на пост президента СБР, поделился мыслями по поводу дисквалификации российских спортсменов.