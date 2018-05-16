Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Стивен Стэмкос, Виктор Хэдман, Никита Кучеров и Брейден Пойнт. У хозяев шайбы забросили Бретт Коннолли и Евгений Кузнецов.

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Также на счету Кучерова результативная передача.

«Тампа» сократила отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 18 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. Финал. 3-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

0:1 — Стэмкос (Хедман, Пойнт) — 13:53 (5x4);

0:2 — Кучеров (Хедман, Стэмкос)— 21:50 (5x4);

0:3 — Хедман (Кучеров, Палат) — 23:37;

1:3 — Коннолли (Стивенсон, Нисканен) — 30:31;

1:4 — Пойнт (Джонсон, Коберн) — 36:03;

2:4 — Кузнецов (Оши, Эллер) — 56:58 (6x5)