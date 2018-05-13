30-й тур РФПЛ стал самым посещаемым в истории чемпионата
Матчи 30-го тура премьер-лиги-2017/18 стали самыми посещаемыми в истории национального чемпионата, сообщает «Советский спорт».
Заключительный тур посетили 222 703 болельщика, что в среднем за игру составило 27 838 человек.
Ранее самым посещаемым был 25-й тур сезона-2012/13, когда матчи посетило 170 804 зрителя.
Средняя посещаемость матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/2018 составила 13 971 человек за игру, что стало рекордом национального чемпионата.