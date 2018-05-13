Нуньес нокаутировала Пеннингтон и защитила титул чемпиона UFC
Боец смешанного стиля Аманда Нуньес защитила пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в бою против Ракель Пеннингтон, сообщает «Советский спорт».
Поединок завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Для Нуньес это седьмая победа подряд.
Турнир UFC 224 прошел в Рио-де-Жанейро 13 мая.
Ранее сообщалось, что российский боец Алексей Олейник одолел бразильца Джуниора Альбини на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224.