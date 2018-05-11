Голландский футболист забил в свои ворота с 40 метров
Голландец Стейн Спирингс отметился голом в свои ворота с 40 метров, сообщает «Советский спорт».
Красивейший удар по своим воротам нанес полузащитник «Спарты» из Роттердама. Его команда встречалась с «Дордрехтом» из одноименного города в рамках переходного турнира чемпионата Голландии.
«Спарта» на выезде побеждала с минимальным счетом 1:0. Но в самой концовке встречи Спирингс пытался отобрать мяч у соперника и случайно пробил в сторону своих ворот. Вратарь, посчитав, что не имеет права касаться мяча руками, пытался головой спасти ситуацию, однако мяч предательски залетел ему за шиворот.
Правда, долго печалиться голландскому полузащитнику не пришлось — уже через две минуты Роберт Мюрен вырвал победу для «Спарты».
Второй матч за право сыграть в высшем голландском дивизионе состоится в Роттердаме 13 мая.
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