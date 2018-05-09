Автомобиль насмерть сбил мотоциклиста на веломногодневке «Джиро д'Италия»

Мотоциклист, обеспечивавший безопасность на пятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия», умер в результате ДТП, сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, мотоциклиста сбил автомобиль.

Инцидент произошел на старте гонки, которая началась в Агридженто. 48-летний мотоциклист на вертолете был отправлен в больницу, где он скончался через несколько часов.

Ранее сообщалось, что веломногодневка «Джиро д'Италия» впервые стартовала в Израиле.