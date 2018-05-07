Сорокин оценил готовность стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил о том, что количество сложностей при проведении тестовых матчей на «Екатеринбург-Арене» в преддверии чемпионата мира по футболу было минимальным. Слова Сорокина приводит ТАСС.

«Даже учитывая, что третий матч на «Екатеринбург-Арене» прошел при неполной загрузке, могу сказать, что количество сложностей при проведении тестовых матчей было минимальным.

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Все прошло абсолютно чисто, и загрузка, и выгрузка. Отмечаем для себя чисто рабочие моменты, но можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет», — сказал Сорокин.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира — Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.