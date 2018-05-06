Теннисистка Макарова потерпела разгромное поражение на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела разгромное поражение от румынки Симоны Халеп на первом круге турнира категории Premier Mandatory в испанском Мадриде. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча длилась 51 минуту. На счету румынки две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

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Макарова использовала один брейк-пойнт из двух, а также совершила одну двойную ошибку

В следующем круге Халеп встретися либо с Элисе Мертенс, либо с Элисон Ван Эйтванк, которые представляю Бельгию.

Теннис. Мадрид (ж) 2018. 1-й круг

Симона Халеп — Екатерина Макарова — 6:1; 6:0