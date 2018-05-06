«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:6 (0:0, 2:4, 0:6), сообщает ТАСС.

Дублем в составе победителей отметился Кайл Коннор. Шесть шайб из восьми были заброшены в первые 10 минут второго периода.

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Счет в серии стал — 3-2 в пользу «Джетс». Следующий матч пройдет в Виннипеге 8 мая.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 5-й матч

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

0:1 — Штястны (Лайне, Элерс) – 27:44

1:1 — Вебер – 31:08

1:2 — Коннор (Уилер, Шайфли) – 32:30

1:3 — Бафлин (Танев, Лаури) – 34:34

1:4 — Коннор (Уилер, Бафлин) – 37:01

2:4 — Джохансен – 37:59 (4x5)

2:5 — Шайфли (Коннор, Уилер) – 40:28

2:6 — Перро (Элерс) – 46:23 (5x4)