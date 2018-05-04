Сборная России разгромила Францию в матче чемпионата мира — 2018 по хоккею
Национальная команда России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира — 2018 по хоккею одержала разгромную победу над сборной Франции, сообщает «Советский спорт».
Подопечные исполняющего обязанности главного тренера команды Ильи Воробьева забросили в ворота французов семь безответных шайб и победили со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).
Хоккей. ЧМ-2018.
Россия — Франция — 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
1:0 — Капризов (Дадонов, Зайцев) — 07:08,
2:0 — Бучневич (Григоренко, Нестеров) — 08:18;
3:0 — Дадонов (Капризов, Хафизуллин) — 10:22;
4:0 — Капризов (Дацюк, Зайцев) — 37:59;
5:0 — Барабанов (Киселевич, Каблуков) — 42:36;
6:0 — Шалунов (Дацюк, Хафизуллин) — 44:50;
7:0 — Анисимов (Нестеров, Григоренко) — 57:13.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.