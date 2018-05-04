СМИ: Семин продлил контракт с «Локомотивом»

Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, новое соглашение заключено по схеме 1+1. О продлении контракта официально будет объявлено сегодня вечером.

Определены и задачи для Семина на сезон — 2018/2019. Это выход в Лигу чемпионов и хорошее выступление в Кубке России. Если цели будут достигнуты, соглашение автоматически продлится еще на год.

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За два тура до окончания чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте. Москвичи могут стать чемпионами уже в эти выходные, если обыграют питерский «Зенит» на домашнем стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ-2018 по футболу.