Кошечкин будет защищать ворота сборной России в стартовом матче с Францией

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Голкипер сборной России по хоккею Василий Кошечкин займет место в воротах на стартовом мачте чемпионата мира, где 4 мая команда России встретится со сборной Франции, передает ТАСС .

«Василий Кошечкин выйдет на лед в матче с Францией в качестве первого вратаря», — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

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Вторым голкипером на матч будет заявлен Игорь Шестеркин.

Ранее сообщалось, что хоккеист Никита Гусев присоединится к сборной России на чемпионате мира 5 мая.