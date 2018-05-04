Кошечкин будет защищать ворота сборной России в стартовом матче с Францией
Голкипер сборной России по хоккею Василий Кошечкин займет место в воротах на стартовом мачте чемпионата мира, где 4 мая команда России встретится со сборной Франции, передает ТАСС .
«Василий Кошечкин выйдет на лед в матче с Францией в качестве первого вратаря», — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
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Вторым голкипером на матч будет заявлен Игорь Шестеркин.
Ранее сообщалось, что хоккеист Никита Гусев присоединится к сборной России на чемпионате мира 5 мая.