Капитан «Реала»: мы — короли Европы

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос после ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов с «Баварией» (2:2) объявил свой клуб королем Европы, сообщает официальный твиттер мадридской команды.

Игра закончилась ничьей — 2:2, а «Реал» прошел в финал за счет победы в поединке в Мюнхене. После встречи капитан «сливочных» подошел к своим болельщикам и начал распевать с ними различные кричалки, в одной из которой произнес следующее: «Мы — короли Европы».

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«Реал» является действующим обладателем Лиги чемпионов и вышел в финал третий раз кряду.

В текущем сезоне «королевский клуб» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании (Ла Лига), имея в своем активе 71 очко.

Ранее сообщалось, что форвард «Реала» Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству выходов в финал Лиги чемпионов.

https://twitter.com/realmadriden/status/991444131825291264