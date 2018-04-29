Голы Боккетти и Ханни вывели «Спартак» на второе место

Московский «Спартак» на выезде одержал победу над пермским «Амкаром» в матче 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает «Советский спорт».

В составе москвичей отличились Сальваторе Боккетти и Софиан Ханни.

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В таблице красно-белые набрали 53 очка и поднялись на второе место. «Амкар» с 31-м баллом занимает 13-ю строчку в зоне переходных матчей.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию матча «Амкар» — «Спартак».

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

«Амкар» (Пермь) — «Спартак» (Москва) — 0:2

Голы: 0:1 — Боккетти, 8; 0:2 — Ханни, 81