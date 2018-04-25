СМИ: фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Ливерпуля» перед матчем
Перед первым полуфинальном матчем Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома», произошли столкновения между болельщиками обеих команд, передает «Советский спорт».
По информации Sunday Times, инициаторами беспорядков стали фанаты итальянского клуба.
Сообщается, что около двадцати болельщиков «Ромы» атаковали поклонников «Ливерпуля», которые находились в одном из баров, расположенных неподалеку от стадионе «Энфилд» накануне встречи.
Также отмечается, что в результате столкновения серьезно пострадал пожилой мужчина.
Ранее стало известно, что британская полиция задержала одного из болельщиков, который причастен к беспорядкам перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».
Roma fans have just attacked Liverpool supporters with belts, outside the Albert. About 20. One guy down getting treatment— Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) 24 апреля 2018 г.