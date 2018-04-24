Овечкин с нетерпением ждет серии с «Питтсбургом» в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Питтсбург Пингвинз», передает ТАСС.

«Я не могу дождаться. Для нас это великолепная возможность сделать шаг вперед. Да, «Питтсбург» дважды подряд выиграл Кубок Стэнли, они знают, как играть, как справляться с давлением. Для нас это будет грандиозная серия», — сказал Овечкин.

Реклама

Первая встреча между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» пройдет 26 апреля в столице США.

Ранее «Вашингтон» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд.