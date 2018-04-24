Клуб НХЛ «Торонто» выразил соболезнования в связи с трагедией в Канаде
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» выразил соболезнования в связи с наездом фургона на пешеходов в канадском городе, сообщает «Советский спорт».
«Наши мысли и молитвы с нашим городом, нашими людьми и всеми, кто пострадал от сегодняшних трагических событий», — говорится в сообщении клуба в твиттере.
Днем 23 апреля водитель фургона наехал на толпу пешеходов в Торонто, после чего продолжил движение. Позднее он был задержан полицией. В результате инцидента погибли десять человек, еще 16 пострадали.
Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший участников канадской хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos, попал в ДТП в центральной части Канады.
To our city, our people and all those affected by today's tragic events, our thoughts and prayers are with you.— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 23 апреля 2018 г.