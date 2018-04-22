Шатов был заменен из-за травмы в первом тайме матча с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов получил травму во время первого тайма матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

Полузащитник получил повреждение ноги и, прихрамывая, покинул поле на 16-й минуте встречи. Его заменил бразилец Жоаозиньо, имеющий российское гражданство.

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Шатов ушел в раздевалку в сопровождении клубных врачей.

На данный момент в матче ЦСКА — «Краснодар», который проходит на стадионе «ВЭБ Арена», счет не открыт — 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.