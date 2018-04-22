На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде подрались болельщик и стюард

На матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги между калининградской «Балтикой» и подмосковными «Химками» произошла драка между болельщиком и стюардом. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Клопс.ру, конфликт произошел на стадионе чемпионата мира 2018 года «Калининград», когда один из болельщиков уронил на стюарда флаг. Работник стадиона решил, что фанат сделал это специально, и ударил его в лицо, разбив губу. Между мужчинами возникла перепалка.

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В ситуацию вмешались иные стюарды и болельщики, которые предотвратили дальнейшее развитие инцидента. Позже этого разгоряченного охранника правопорядка вывели со стадиона, а старший стюард извинился перед болельщиками. В полицию никто не обращался.

Ранее сообщалось, что второй тестовый матч стадиона между «Балтикой» и «Химками» завершился нулевой ничьей.