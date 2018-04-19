Гол Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Атлетиком»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Иньяки Уильямс. У хозяев мяч на 87-й минуте забил Криштиану Роналду.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» с 68 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (40) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Реал» примет «Леганес», а «Атлетик» дома сыграет с «Леванте».

Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Атлетик» (Бильбао) — 1:1

Голы: 1:0 — Уильямс, 14; 1:1 — Роналду, 87