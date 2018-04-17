Российские футбольные клубы хотят воссоздать Кубок лиги

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что ведущие клубы страны хотят воссоздать Кубок лиги. Слова функционера приводит ТАСС.

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».

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Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов.

Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», — заявил Прядкин.

Кубок лиги был проведет однажды. В 2003 году победителем турнира стал «Зенит». 16 команд играли на выбывание.