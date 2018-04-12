СМИ: глава мирового биатлона скрыл 65 положительных допинг-случаев у россиян

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года, сообщает норвежская газета VG.

Как отмечает издания, 17 из 22 биатлонистов сборной России, которые в прошлом сезоне принимали участие в Кубке мира и Кубке IBU, имеют доказанные допинг-случаи.

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Речь идет как о положительных пробах, так и о аномалиях в биологических паспортах.

Ранее сообщалось, что IBU намерен покинуть пост из-за расследования.

11 апреля в штаб-квартире IBU в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Подобные меры страж порядка были связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил.

Позже Бессеберг ответил на обвинения.